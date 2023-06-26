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Росстат: в кавказских республиках зафиксировано рекордное число разводов

11.58 Вторник, 27 июня 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В России назвали регионы с наибольшей долей разводов. Рекордное число расторжений браков зафиксировано в кавказских республиках.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Самое большое число разводов в стране по итогам прошлого года — в Ингушетии. Там на 1000 браков приходилось 2542 развода.

Далее следуют Чечня (2069), Дагестан (1967), Карачаево-Черкесия (1520) и Северная Осетия – Алания (1390).

Эксперты полагают, что возможная причина такой ситуации в этих регионах — развод ради пособий. Люди расторгают брак, чтобы получать адресную помощь в связи с низким доходом, но при этом продолжают сожительствовать. Добавим, что в Ингушетии и Чечне — самая высокая рождаемость в стране.

В целом в РФ почти четверть (23%) из всех младенцев, появившихся на свет в прошлом году, – родились у женщин, которые не состояли в браке, отмечает издание.

Реже всего люди разводились в Туве (452), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но и это не сдвинуло дело с мёртвой точки
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