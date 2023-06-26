Возрастное ограничение 18+
Росстат: в кавказских республиках зафиксировано рекордное число разводов
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В России назвали регионы с наибольшей долей разводов. Рекордное число расторжений браков зафиксировано в кавказских республиках.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Самое большое число разводов в стране по итогам прошлого года — в Ингушетии. Там на 1000 браков приходилось 2542 развода.
Далее следуют Чечня (2069), Дагестан (1967), Карачаево-Черкесия (1520) и Северная Осетия – Алания (1390).
Эксперты полагают, что возможная причина такой ситуации в этих регионах — развод ради пособий. Люди расторгают брак, чтобы получать адресную помощь в связи с низким доходом, но при этом продолжают сожительствовать. Добавим, что в Ингушетии и Чечне — самая высокая рождаемость в стране.
В целом в РФ почти четверть (23%) из всех младенцев, появившихся на свет в прошлом году, – родились у женщин, которые не состояли в браке, отмечает издание.
Реже всего люди разводились в Туве (452), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522).
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Самое большое число разводов в стране по итогам прошлого года — в Ингушетии. Там на 1000 браков приходилось 2542 развода.
Далее следуют Чечня (2069), Дагестан (1967), Карачаево-Черкесия (1520) и Северная Осетия – Алания (1390).
Эксперты полагают, что возможная причина такой ситуации в этих регионах — развод ради пособий. Люди расторгают брак, чтобы получать адресную помощь в связи с низким доходом, но при этом продолжают сожительствовать. Добавим, что в Ингушетии и Чечне — самая высокая рождаемость в стране.
В целом в РФ почти четверть (23%) из всех младенцев, появившихся на свет в прошлом году, – родились у женщин, которые не состояли в браке, отмечает издание.
Реже всего люди разводились в Туве (452), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».