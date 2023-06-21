Возрастное ограничение 18+
Госдума рассмотрит закон об уголовной ответственности для коллекторов и сотрудников МФО
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума во вторник в третьем чтении рассмотрит закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.
«Это — угрозы применения насилия или повреждения имущества, шантаж распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких», — сообщил депутат Василий Пискарев (ЕР).
Он утверждает, что многочисленные просьбы ужесточить наказания поступают от избирателей.
Ответственность предполагается для сотрудников банков, МФО и коллекторов. «Речь как о самих работниках банков или микрофинансовых организаций, так и о тех, кому они долг переуступили — то есть о коллекторах. Увы, у нас было слишком много обращений от избирателей, что действовавшая административная ответственность их зачастую не останавливала», — заявил депутат.
Какое наказание предполагает законопроект:
«Штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет;
За совершение таких действий группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, не опасного для жизни, или с уничтожением или повреждением имущества; в крупном размере — лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей;
Те же деяния, совершенные организованной группой; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; в особо крупном размере будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей», — сообщил депутат.
«Это — угрозы применения насилия или повреждения имущества, шантаж распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких», — сообщил депутат Василий Пискарев (ЕР).
Он утверждает, что многочисленные просьбы ужесточить наказания поступают от избирателей.
Ответственность предполагается для сотрудников банков, МФО и коллекторов. «Речь как о самих работниках банков или микрофинансовых организаций, так и о тех, кому они долг переуступили — то есть о коллекторах. Увы, у нас было слишком много обращений от избирателей, что действовавшая административная ответственность их зачастую не останавливала», — заявил депутат.
Какое наказание предполагает законопроект:
«Штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет;
За совершение таких действий группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, не опасного для жизни, или с уничтожением или повреждением имущества; в крупном размере — лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей;
Те же деяния, совершенные организованной группой; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; в особо крупном размере будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей», — сообщил депутат.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Госвобвинитель просит суд отправить в колонию екатеринбуржцев, обвиняемых в продаже паленого алкоголя, от которого погибли люди
21 июня 2023
21 июня 2023
До шести лет грозит гендиректору за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов в Екатеринбурге
26 июня 2023
26 июня 2023