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Во Владивостоке прокуратура проверяет тренера, который заставил детей стоять в планке на проезжей части
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Во Владивостоке тренер проводил занятия для детей прямо на проезжей части. Прокуратура региона проводит проверку.
«Установлено, что 26 июня тренер спортивной секции проводил занятие по единоборствам на ул. Запорожской во Владивостоке. При этом, во время выполнения упражнений, дети были расположены на проезжей части, где продолжалось движение транспортных средств», — сообщили в надзорном ведомстве.
В понедельник местные СМИ опубликовали фото, на котором около двух десятков школьников стоят в планке на проезжей части.
Руководитель секции вызван в прокуратуру района, чтобы объяснить свои методы преподавания.
«Установлено, что 26 июня тренер спортивной секции проводил занятие по единоборствам на ул. Запорожской во Владивостоке. При этом, во время выполнения упражнений, дети были расположены на проезжей части, где продолжалось движение транспортных средств», — сообщили в надзорном ведомстве.
В понедельник местные СМИ опубликовали фото, на котором около двух десятков школьников стоят в планке на проезжей части.
Руководитель секции вызван в прокуратуру района, чтобы объяснить свои методы преподавания.
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