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В Красноярске прокурор получил десять лет колонии за коррупцию, его брат полицейский — восемь лет
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Красноярске суд вынес приговор бывшему прокурору Березовского района, он признан виновным по делу о крупной взятке. Кроме того, во время обысков в кабинете у прокурора нашли устройство для прослушки подчиненных.
Его брат, бывший полицейский, получил срок за посредничество во взяточничестве.
«В мае 2019 года прокурор Березовского района при посредничестве представителей ООО "Сибирская Венеция" и своего брата получил от руководителя этого общества взятку в размере 500 тыс. рублей, что является крупным размером. Кроме того, в 2017 году прокурор незаконно приобрел специальное техническое средство с целью прослушивания разговоров подчиненных работников. Это устройство было обнаружено и изъято в его служебном кабинете в ходе проведения обыска», — сообщили в региональной прокуратуре.
Экс-прокурор признан виновным по статьям о незаконном приобретении спецсредства для негласного получения информации и о крупной взятке. Он получил десять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в шесть миллионов рублей. Также его лишили классного чина «советник юстиции».
Брат бывшего прокурора получил восемь лет колонии общего режима со штрафом в четыре миллиона рублей. Он лишен звания «капитан полиции».
Представитель ООО «Сибирская Венеция» получил пять лет условно.
Его брат, бывший полицейский, получил срок за посредничество во взяточничестве.
«В мае 2019 года прокурор Березовского района при посредничестве представителей ООО "Сибирская Венеция" и своего брата получил от руководителя этого общества взятку в размере 500 тыс. рублей, что является крупным размером. Кроме того, в 2017 году прокурор незаконно приобрел специальное техническое средство с целью прослушивания разговоров подчиненных работников. Это устройство было обнаружено и изъято в его служебном кабинете в ходе проведения обыска», — сообщили в региональной прокуратуре.
Экс-прокурор признан виновным по статьям о незаконном приобретении спецсредства для негласного получения информации и о крупной взятке. Он получил десять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в шесть миллионов рублей. Также его лишили классного чина «советник юстиции».
Брат бывшего прокурора получил восемь лет колонии общего режима со штрафом в четыре миллиона рублей. Он лишен звания «капитан полиции».
Представитель ООО «Сибирская Венеция» получил пять лет условно.
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