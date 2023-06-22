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В Иркутской области произошла массовая драка с участием более 500 граждан Кыргызстана и Таджикистана
Россия и мир
Фото: МИД Кыргызской Республики
Более 500 человек участвовали в массовой драке на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области. По данным властей, драка произошла между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, причина — конфликт на бытовой почве.
«23 июня в Ковыктинском газоконденсатном месторождении Жигаловского района Иркутской области России между гражданами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан на бытовой почве произошла массовая драка с участием более 500 человек. Канцелярией Посольства КР в РФ была оперативно установлена связь с пострадавшими. 5 граждан Кыргызской Республики получили травмы разной степени тяжести, один из них госпитализирован», — заявили в понедельник в МИД Кыргызстана.
По данному факту правоохранительными органами РФ проводятся оперативно-следственные мероприятия.
«Консул Канцелярии Посольства в г. Иркутск выехал на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики и проведения встреч с представителями местных правоохранительных органов», — добавили в министерстве.
Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее на Востоке России по запасам газа, сообщается на сайте «Газпрома». «Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии», — говорится на сайте. «Газпром» получил лицензию на разработку Ковыктинского месторождения в 2011 году.
«23 июня в Ковыктинском газоконденсатном месторождении Жигаловского района Иркутской области России между гражданами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан на бытовой почве произошла массовая драка с участием более 500 человек. Канцелярией Посольства КР в РФ была оперативно установлена связь с пострадавшими. 5 граждан Кыргызской Республики получили травмы разной степени тяжести, один из них госпитализирован», — заявили в понедельник в МИД Кыргызстана.
По данному факту правоохранительными органами РФ проводятся оперативно-следственные мероприятия.
«Консул Канцелярии Посольства в г. Иркутск выехал на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики и проведения встреч с представителями местных правоохранительных органов», — добавили в министерстве.
Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее на Востоке России по запасам газа, сообщается на сайте «Газпрома». «Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии», — говорится на сайте. «Газпром» получил лицензию на разработку Ковыктинского месторождения в 2011 году.
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