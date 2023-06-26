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В Стокгольме из-за аварии на американских горках погиб человек, девять попали в больницу
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В парке развлечений в центре Стокгольма вагон на американских горках сошел с рельсов, в результате аварии люди упали на землю с высоты.
Погибла 30-летняя женщина, девять человек находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. ЧП расследует национальная комиссия по авариям, передает шведская телекомпания SVT.
По данным СМИ, аттракцион недавно осматривали специалисты, каких-либо технических нарушений и поломок обнаружено не было.
Парк развлечений Грёна Лунд находится в центре Стокгольма. Американские горки развивают скорость до 90 км/ч, высота аттракциона — около 30 метров.
Погибла 30-летняя женщина, девять человек находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. ЧП расследует национальная комиссия по авариям, передает шведская телекомпания SVT.
По данным СМИ, аттракцион недавно осматривали специалисты, каких-либо технических нарушений и поломок обнаружено не было.
Парк развлечений Грёна Лунд находится в центре Стокгольма. Американские горки развивают скорость до 90 км/ч, высота аттракциона — около 30 метров.
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