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На территории Монголии зарегистрировали 137 природных очагов чумы
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Монголии на территории 17 аймаках (регионах) зарегистрировали 137 природных очагов чумы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 25-ю международную конференцию Национального центра изучения зоонозных инфекций.
Отмечается, что в зоне повышенного риска в том числе оказались западные регионы на границы с Китае и Россией. Там ежегодно регистрируются случае заболевания людей чумой.
Сообщается, что ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. В регионе Увс в последний раз проводили исследования в 2022 году. Тогда российские и монгольские эпидемиологи зафиксировали рост активности природного очага болезни.
Отмечается, что в зоне повышенного риска в том числе оказались западные регионы на границы с Китае и Россией. Там ежегодно регистрируются случае заболевания людей чумой.
«За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах»,
– приводит информационное агентство данные центра.
Сообщается, что ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. В регионе Увс в последний раз проводили исследования в 2022 году. Тогда российские и монгольские эпидемиологи зафиксировали рост активности природного очага болезни.
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