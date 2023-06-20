На территории Монголии зарегистрировали 137 природных очагов чумы

– приводит информационное агентство данные центра.

«За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах»,