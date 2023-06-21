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Энергосбытовые компании в России проверят после поручения Генпрокуратуры
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Российский генпрокурор Игорь Краснов поручил надзорным ведомствам проверить тарифы энергосбытовых компаний. Озабоченность Краснова вызвал прием граждан в Оренбурге, на котором жители жаловались на тарифы.
«По субъектам Российской Федерации… Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», – поручил Краснов.
Вопросы адекватности тарифов очень часто появляются у жителей многих регионах РФ. Например, жители Свердловской области удивляются частым авариям в сфере ЖКХ, несмотря на совсем не низкие суммы в платежках за коммуналку.
«По субъектам Российской Федерации… Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», – поручил Краснов.
Вопросы адекватности тарифов очень часто появляются у жителей многих регионах РФ. Например, жители Свердловской области удивляются частым авариям в сфере ЖКХ, несмотря на совсем не низкие суммы в платежках за коммуналку.
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