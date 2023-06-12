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Корпорация Hyundai анонсировала развитие электрокаров: автогигант выделит около 85 млрд долларов на разработку новых батарей и машин
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Южнокорейская автокорпорация Hyundai анонсировала развитие направления электрокаров. До 2030 года планируется инвестировать 84,9 млрд долларов на это направление.
В планах автогиганта усовершенствование и создание новых батарей. Сама новая платформа IMA подразумевает аккумуляторы нового поколения: NCM (никель-марганцево-кобальтовые) и LFP (литий-железо-фосфатные). Презентовать их обещают до 2025 года.
Эта платформа станет базой для 13 новых моделей Hyundai, Kia и Genesis, которые выйдут на рынок до 2030 года. Отдельно указывается, что среди электро-новинок будет пикап.
В планах автогиганта усовершенствование и создание новых батарей. Сама новая платформа IMA подразумевает аккумуляторы нового поколения: NCM (никель-марганцево-кобальтовые) и LFP (литий-железо-фосфатные). Презентовать их обещают до 2025 года.
Эта платформа станет базой для 13 новых моделей Hyundai, Kia и Genesis, которые выйдут на рынок до 2030 года. Отдельно указывается, что среди электро-новинок будет пикап.
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