Корпорация Hyundai анонсировала развитие электрокаров: автогигант выделит около 85 млрд долларов на разработку новых батарей и машин

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Южнокорейская автокорпорация Hyundai анонсировала развитие направления электрокаров. До 2030 года планируется инвестировать 84,9 млрд долларов на это направление.В планах автогиганта усовершенствование и создание новых батарей. Сама новая платформа IMA подразумевает аккумуляторы нового поколения: NCM (никель-марганцево-кобальтовые) и LFP (литий-железо-фосфатные). Презентовать их обещают до 2025 года.Эта платформа станет базой для 13 новых моделей Hyundai, Kia и Genesis, которые выйдут на рынок до 2030 года. Отдельно указывается, что среди электро-новинок будет пикап.