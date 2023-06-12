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Прокуратура и СК проводят проверку после падения двух подростков из окна многоэтажки в Саратове
Россия и мир
Архивное фото многоэтажных домов: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В ночь на 21 июня в Саратове из окна пятого этажа выпали два подростка. Дети госпитализированы.
Прокуратура района, в котором случился инцидент, заявила, что проводит проверку.
«Надзорным ведомством будет дана оценка профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия происшествия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.
В Следственном комитете также заявили, что устанавливают причины инцидента. Обоим подросткам, по информации СК, 17 лет.
Прокуратура района, в котором случился инцидент, заявила, что проводит проверку.
«Надзорным ведомством будет дана оценка профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия происшествия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.
В Следственном комитете также заявили, что устанавливают причины инцидента. Обоим подросткам, по информации СК, 17 лет.
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