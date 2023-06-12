Прокуратура и СК проводят проверку после падения двух подростков из окна многоэтажки в Саратове

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В ночь на 21 июня в Саратове из окна пятого этажа выпали два подростка. Дети госпитализированы.Прокуратура района, в котором случился инцидент, заявила, что проводит проверку.«Надзорным ведомством будет дана оценка профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия происшествия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.В Следственном комитете также заявили, что устанавливают причины инцидента. Обоим подросткам, по информации СК, 17 лет.