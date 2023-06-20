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Около 15 млрд рублей потратили из госказны на российский кинематограф в 2022 году
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Господдержка отечественной киноиндустрии в 2022 году составила 14,9 миллиардов рублей. Об этом 21 июня завила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Это производство национальных фильмов и модернизация кинозалов. Также оказана поддержка 59 международным и российским кинофестивалям», — заявила Любимова.
Сообщается, что в прошлом году в производство запустили 406 фильмов, в прокат вышли 111.
«Это производство национальных фильмов и модернизация кинозалов. Также оказана поддержка 59 международным и российским кинофестивалям», — заявила Любимова.
Сообщается, что в прошлом году в производство запустили 406 фильмов, в прокат вышли 111.
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