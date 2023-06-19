Сразу несколько организаций оштрафовали по статье о демонстрации близких отношений

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Штрафы по статье о демонстрации «нетрадиционных» интимных отношений выписали 21 июня сразу два московских суда – Савеловский и Мещанский. Претензии предъявили в одном случае к дистрибьюторской компании «Русский репортаж» за сериал, в другом - к онлайн-кинотеатру Premier за отсутствие плашки «18+» в двух фильмах.Во всех экранных историях присутствовали кадры близких отношений между людьми.При этом представители онлайн-кинотеатра завили, что сразу после обращения Роскомнадзора поставили возрастной ценз, однако в самом ведомстве заявили, что полузапрещенные фильмы не должны быть доступны зрителям до 23.00 (даже совершеннолетним). Premier оштрафовали на четыре миллиона рублей.«Русский репортаж» оштрафовали на 500 тысяч.Напомним, в России с некоторых пор запрещена демонстрация отношений между людьми, отличающихся от консервативного представления любви и близости между людьми.