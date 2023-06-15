Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Решение о признании «Агоры» нежелательной организацией приняла Генпрокуратура РФ. В релизе указывается, что организация помогает юридически оппозиционерам «с выраженной антироссийской позицией».«В своей деятельности организация делает акцент на множестве и распространении фактов ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, в том числе завоевании признанных экстремистскими организациями», - указано в официальном сообщении ведомства.Ранее главу «Агоры» Павла Чикова* российские власти признали иноагентом. Формулировка Минюста была такая: «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов