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Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России
Россия и мир
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Решение о признании «Агоры» нежелательной организацией приняла Генпрокуратура РФ. В релизе указывается, что организация помогает юридически оппозиционерам «с выраженной антироссийской позицией».
«В своей деятельности организация делает акцент на множестве и распространении фактов ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, в том числе завоевании признанных экстремистскими организациями», - указано в официальном сообщении ведомства.
Ранее главу «Агоры» Павла Чикова* российские власти признали иноагентом. Формулировка Минюста была такая: «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
«В своей деятельности организация делает акцент на множестве и распространении фактов ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, в том числе завоевании признанных экстремистскими организациями», - указано в официальном сообщении ведомства.
Ранее главу «Агоры» Павла Чикова* российские власти признали иноагентом. Формулировка Минюста была такая: «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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