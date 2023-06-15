Возрастное ограничение 18+
Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими
Россия и мир
Фото: Алиса Левина / Вечерние ведомости
Герман Греф, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заявил на ПМЭФ о том, что в России сектор иностранных банков незначимый, и у них нет шансов конкурировать с отечественными.
«Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначимый у нас сектор иностранных банков в России», - заявил Греф журналистам.
Он добавил, что иностранные банки проиграли проиграли конкуренцию.
«Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначимый у нас сектор иностранных банков в России», - заявил Греф журналистам.
Он добавил, что иностранные банки проиграли проиграли конкуренцию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
13 июня 2023
13 июня 2023