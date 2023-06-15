Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Герман Греф, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заявил на ПМЭФ о том, что в России сектор иностранных банков незначимый, и у них нет шансов конкурировать с отечественными.«Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначимый у нас сектор иностранных банков в России», - заявил Греф журналистам.Он добавил, что иностранные банки проиграли проиграли конкуренцию.