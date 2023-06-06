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У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Санитарные врачи рассказали, что ДНК сальмонелл обнаружены в пробах у отравившихся шаурмой и сотрудников кафе, где эта шаурма готовилась.
«По результатам лабораторных исследований, проведённого методом ПЦР в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Остальные отобранные материалы находятся в работе», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
Кроме того, по последним данным санврачей, госпитализированы 35 человек, из которых девять детей. После проверки работа кафе приостановлена.
«По результатам лабораторных исследований, проведённого методом ПЦР в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Остальные отобранные материалы находятся в работе», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
Кроме того, по последним данным санврачей, госпитализированы 35 человек, из которых девять детей. После проверки работа кафе приостановлена.
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