У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Санитарные врачи рассказали, что ДНК сальмонелл обнаружены в пробах у отравившихся шаурмой и сотрудников кафе, где эта шаурма готовилась.«По результатам лабораторных исследований, проведённого методом ПЦР в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Остальные отобранные материалы находятся в работе», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.Кроме того, по последним данным санврачей, госпитализированы 35 человек, из которых девять детей. После проверки работа кафе приостановлена.