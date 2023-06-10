В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденногоНовый клещ, как и его предшественник, выполнен из серебра 925-й пробы.Клеща Валеру украли двое школьников 22 мая, отломив фигурку животного от постамента. Несмотря на то что кража была зафиксирована на камеры, установивший памятник путешественник и предприниматель Олег Чегодаев сразу сказал, что не будет обращаться в полицию. «Мы его восстановим. На это потребуется две-три недели. К инциденту относимся как к большой глупости, совершённой пока глупыми детьми. Поэтому никакого наказания мы для них не намерены добиваться» — заявил тогда Чегодаев.И действительно, спустя три недели памятник клещу открыли на прежнем месте, назвав его Валерий II Валерьевич.— Ещё никогда мы так не радовались возвращению клеща, — прокомментировали событие в официальном телеграм-канале администрации города Уфы.Памятник клещу по имени Валера был установлен в центре Уфы в сентябре 2020 года. Он расположился у «Посольства Уральских гор» – общественного пространства в Уфе, занимающегося изготовлением украшений, популяризацией туризма по Уралу и пропагандой бережного отношения к природе. «Мы хотим подчеркнуть гуманитарную мысль, что нет плохих животных, и каждый хочет жить, как любой человек. Клещ в принципе не плохой и не хороший, он просто есть, и нужно о нем знать, он безусловно, один из символов тайги, Уральских гор» – объяснял идею открытия памятника клещу Олег Чегодаев.Памятник клещу в Уфе претендует на звание самого маленького памятника в России – правда его оспаривают создатели памятника лягушке-путешественнице в Томске, который на 0,6 см меньше уральского клеща.К слову, клеща Валеру украли в день, когда Олег Чегодаев приехал в Екатеринбург на открытие своей фотовыставки «Урал от края до края» она расположилась на открытом воздухе на стендах на улице Вайнера и показывает, как меняются ландшафты от Южного до Полярного Урала.