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После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
Россия и мир
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Сегодня утром в Новосибирске упал строительный кран. По сообщению экстренных служб, погибла крановщица 1966 года рождения, она скончалась от полученных после падения травм.
По данным местных СМИ, повреждены 8 автомобилей.
На месте происшествия работают экстренные и силовые ведомства. Прокуратура начала проверку. Сообщается, что инцидент произошел на стройке ЖК «Европейский берег» застройщика «Брусника». Местным СМИ представители компании заявили, что подробности происшествия выясняются, а крановщица была сотрудницей подрядной организации.
По данным местных СМИ, повреждены 8 автомобилей.
На месте происшествия работают экстренные и силовые ведомства. Прокуратура начала проверку. Сообщается, что инцидент произошел на стройке ЖК «Европейский берег» застройщика «Брусника». Местным СМИ представители компании заявили, что подробности происшествия выясняются, а крановщица была сотрудницей подрядной организации.
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