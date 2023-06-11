После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Новосибирске упал строительный кран. По сообщению экстренных служб, погибла крановщица 1966 года рождения, она скончалась от полученных после падения травм.По данным местных СМИ, повреждены 8 автомобилей.На месте происшествия работают экстренные и силовые ведомства. Прокуратура начала проверку. Сообщается, что инцидент произошел на стройке ЖК «Европейский берег» застройщика «Брусника». Местным СМИ представители компании заявили, что подробности происшествия выясняются, а крановщица была сотрудницей подрядной организации.