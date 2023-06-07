Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии





– написал Василий Голубев у себя в телеграм-канале. «Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Подробная информация об ограничениях будет доведена позже»,

«Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», – сказал Василий Голубев.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости