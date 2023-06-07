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Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 14 июня, в Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, из-за которого работа станции была приостановлена. В связи с этим для потребителей электроэнергии будут введены временные ограничения. Такое заявление сделал губернатор региона Василий Голубев.
Он также сообщил, что в результате происшествия пострадали три сотрудника станции. Их госпитализировали.
Губернатор Ростовской области также опроверг информацию о взрыве, который якобы предшествовал пожару.
По его данным, в тушении были задействованы 71 человек и 29 единиц техники. В МЧС сообщали о 46 пожарных и 15 спецмашинах.
«Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Подробная информация об ограничениях будет доведена позже»,
– написал Василий Голубев у себя в телеграм-канале.
Он также сообщил, что в результате происшествия пострадали три сотрудника станции. Их госпитализировали.
Губернатор Ростовской области также опроверг информацию о взрыве, который якобы предшествовал пожару.
«Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», – сказал Василий Голубев.
По его данным, в тушении были задействованы 71 человек и 29 единиц техники. В МЧС сообщали о 46 пожарных и 15 спецмашинах.
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