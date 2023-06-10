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Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
Россия и мир
Скрин из видео: РБК
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК, отвечая на вопрос о переориентации сырьевого экспорта с Запада на Восток, заявил, что российскую экономику невозможно быстро перестроить и не нужно.
Он отметил, что Россия производит целый ряд товаров в объеме, излишнем для внутреннего рынка, поэтому она останется страной, ориентированной на экспорт.
Глава Сбербанка также спрогнозировал рост экономики на текущий год. Он предполагает, что ВВП в этом году может вырасти на два процента. А в течение двух лет, по его мнению, российская экономика может восстановиться.
«Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно»,
– сказал Греф.
Он отметил, что Россия производит целый ряд товаров в объеме, излишнем для внутреннего рынка, поэтому она останется страной, ориентированной на экспорт.
Глава Сбербанка также спрогнозировал рост экономики на текущий год. Он предполагает, что ВВП в этом году может вырасти на два процента. А в течение двух лет, по его мнению, российская экономика может восстановиться.
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