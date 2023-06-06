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В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за закона, который депутаты Госдумы предложили еще в начале мая, цены на лекарственные препараты в России могут вырасти на 20%. Новый законопроект предусматривает ограничение выплат аптекам за продвижение определенных препаратов.
Депутаты хотят ограничить маркетинговые бонусы за продвижение лекарств до 5%, вследствие чего аптеки будут вынуждены повесить цены. Так как за счет маркетинговых бонусов сети могут снижать цены на препараты для своего потребителя.
Отмечается, что препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, данные меры не коснутся, пишут «Ведомости».
Издание ссылается на представителей аптечных сетей «Аптека фарма», «Аптеки 25», «Ригла» и «Проаптека», раскритиковавших законодательную инициативу. Подчеркивается, что на сегодняшний день структура рентабельности аптечных сетей сильно зависит от маркетинговых бюджетов.
Депутаты хотят ограничить маркетинговые бонусы за продвижение лекарств до 5%, вследствие чего аптеки будут вынуждены повесить цены. Так как за счет маркетинговых бонусов сети могут снижать цены на препараты для своего потребителя.
Отмечается, что препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, данные меры не коснутся, пишут «Ведомости».
Издание ссылается на представителей аптечных сетей «Аптека фарма», «Аптеки 25», «Ригла» и «Проаптека», раскритиковавших законодательную инициативу. Подчеркивается, что на сегодняшний день структура рентабельности аптечных сетей сильно зависит от маркетинговых бюджетов.
«До 50-60% маржи приходится на них. И этот пробел придется чем-то покрывать. В итоге в случае принятия законопроекта стоимость лекарств может увеличиться на 15–20%»,
– говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
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