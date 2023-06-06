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После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците

09.03 Среда, 14 июня 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
Российские СМИ сообщают о дефиците автозапчастей для китайских машин. Об этом заявляется и на различных форумах. Кроме того, об этом заявил член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов.

Сам Плисов ссылается на большой поток китайских авто в Россию, что и осложняет поставки деталей. Он добавил «Известиям», что новые автомобили «нечем обслужить».

Издание уточняет, что склады с запчастями для китайских авто заполнены только на половину – 60 процентов от потребности рынка. И речь идёт именно о деталях для новых для российского рынка автомобилях. С запчастями для машин, которые уже давно продаются на территории России проблем пока нет.

Ещё одной причиной дефицита называют проблему замены комплектаций производителями без предупреждения, что создаёт трудности и для сервисов и для покупателей.

Ранее сообщалось, что автодетали подражали на 17 процентов. Об этом сообщало Национальное агентство промышленной информации.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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