После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Российские СМИ сообщают о дефиците автозапчастей для китайских машин. Об этом заявляется и на различных форумах. Кроме того, об этом заявил член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов.Сам Плисов ссылается на большой поток китайских авто в Россию, что и осложняет поставки деталей. Он добавил «Известиям», что новые автомобили «нечем обслужить».Издание уточняет, что склады с запчастями для китайских авто заполнены только на половину – 60 процентов от потребности рынка. И речь идёт именно о деталях для новых для российского рынка автомобилях. С запчастями для машин, которые уже давно продаются на территории России проблем пока нет.Ещё одной причиной дефицита называют проблему замены комплектаций производителями без предупреждения, что создаёт трудности и для сервисов и для покупателей.Ранее сообщалось, что автодетали подражали на 17 процентов. Об этом сообщало Национальное агентство промышленной информации.