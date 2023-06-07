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Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Суд в Курской области назначил 35 тысяч рублей штрафа для многодетной матери, которую обвиняли в насилии к полицейскому, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По официальной версии, женщина вызвала полицию, а когда те приехали, начала вести себя «агрессивно». На суде заявлялось, что после того как она сорвала шеврон с женщины-сотрудницы полиции, последней было причинены телесные повреждения.
Многодетная мать полностью признала вину на суде. Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.
По официальной версии, женщина вызвала полицию, а когда те приехали, начала вести себя «агрессивно». На суде заявлялось, что после того как она сорвала шеврон с женщины-сотрудницы полиции, последней было причинены телесные повреждения.
Многодетная мать полностью признала вину на суде. Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.
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