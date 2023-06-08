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Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Вице-премьер – глава Минпроторга Денис Мантуров рассказал, что условия сделки, заключённой между «Тойотой» и ФГУП «НАМИ» по продаже российских активов японского концерна не предусматривает возможности обратного выкупа.
Об этом Мантуров рассказал РИА Новости.
Сама сделка была заключена ещё весной. «Тойота» передала в собственность российского ФГУПа все свои активы, включая здание завода, права на собственность земли и так далее.
Об этом Мантуров рассказал РИА Новости.
Сама сделка была заключена ещё весной. «Тойота» передала в собственность российского ФГУПа все свои активы, включая здание завода, права на собственность земли и так далее.
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