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Во Владимире на два месяца арестовали чиновницу за попытку поджога военкомата
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд во Владимире арестовал на два месяца 55-летнюю местную жительницу по делу о попытке поджога военкомата.
Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
«Постановлением Ленинского районного суда г. Владимира от 9 июня 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летней жительницы г. Владимира, которая обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия) в попытке поджога при помощи зажигательной смеси здания Владимирского областного военкомата», — сообщает пресс-служба.
Мера пресечения избрана на два месяца по 6 августа включительно.
Официально в пресс-службе фамилию женщины не называют. РИА Новости со ссылкой на суд пишут, что речь якобы идет о сотруднице областной администрации Жанне Романовской. Романовская Жанна Владиленовна работает начальником отдела финансирования строительства объектов в министерстве архитектуры и строительства региона, пишет агентство.
На этой неделе в телеграм-каналах появилась информация о том, что чиновница в камуфляже якобы подъехала к зданию военкомата на машине и бросила в здание три бутылки с коктейлем Молотова. Загоревшиеся ворота оперативно потушили охранники.
От СК и полиции официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
«Постановлением Ленинского районного суда г. Владимира от 9 июня 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летней жительницы г. Владимира, которая обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия) в попытке поджога при помощи зажигательной смеси здания Владимирского областного военкомата», — сообщает пресс-служба.
Мера пресечения избрана на два месяца по 6 августа включительно.
Официально в пресс-службе фамилию женщины не называют. РИА Новости со ссылкой на суд пишут, что речь якобы идет о сотруднице областной администрации Жанне Романовской. Романовская Жанна Владиленовна работает начальником отдела финансирования строительства объектов в министерстве архитектуры и строительства региона, пишет агентство.
На этой неделе в телеграм-каналах появилась информация о том, что чиновница в камуфляже якобы подъехала к зданию военкомата на машине и бросила в здание три бутылки с коктейлем Молотова. Загоревшиеся ворота оперативно потушили охранники.
От СК и полиции официальных комментариев по этому поводу не поступало.
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