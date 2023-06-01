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Власти: в Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Андрея Чибиса
В Мурманской области перевернулся автобус с 25 пассажирами.
Об этом в пятницу сообщил глава региона Андрей Чибис.
«В Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. Там находилось 25 пассажиров», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, на место ДТП выехали три машины скорой помощи.
Погибших нет. По данным губернатора, девять человек госпитализированы в Кольскую ЦРБ. Остальным медицинская помощь была оказана на месте. Детей среди пассажиров не было.
Об этом в пятницу сообщил глава региона Андрей Чибис.
«В Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. Там находилось 25 пассажиров», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, на место ДТП выехали три машины скорой помощи.
Погибших нет. По данным губернатора, девять человек госпитализированы в Кольскую ЦРБ. Остальным медицинская помощь была оказана на месте. Детей среди пассажиров не было.
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