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В Самаре из-за сбоя в оборудовании экстренно сел пассажирский самолет
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В аэропорту Самары экстренно сел самолет со 188 пассажирами на борту.
В прокуратуре заявили, что посадка связана с «неполадкой работы авиационного оборудования».
«По предварительным данным 08 июня 2023 года около 11 часов 20 минут (мск) воздушное судно марки Боинг 738 авиакомпании "Смартавиа" (бортовой номер RA-73659) совершило экстренную посадку в аэропорту Курумоч в связи с неполадкой работы авиационного оборудования», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры в пятницу.
Самолёт выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург – Самара.
Воздушное судно приземлилось благополучно, пострадавших нет, заявили в ведомстве. Транспортная прокуратура проводит проверку.
В прокуратуре заявили, что посадка связана с «неполадкой работы авиационного оборудования».
«По предварительным данным 08 июня 2023 года около 11 часов 20 минут (мск) воздушное судно марки Боинг 738 авиакомпании "Смартавиа" (бортовой номер RA-73659) совершило экстренную посадку в аэропорту Курумоч в связи с неполадкой работы авиационного оборудования», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры в пятницу.
Самолёт выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург – Самара.
Воздушное судно приземлилось благополучно, пострадавших нет, заявили в ведомстве. Транспортная прокуратура проводит проверку.
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