Возрастное ограничение 18+
На «американских горках» в Новосибирске пострадали дети, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: СУ СК по Новосибирской области
В центральном парке развлечений Новосибирска две девочки пострадали на аттракционе. В СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По данным регионального СК, вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе города во время движения аттракциона девочки в возрасте шести и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы конструкции. Детей доставили в больницу, где врачи оказали им помощь.
В региональной прокуратуре уточнили, что речь идет об аттракционе «Галактика». Он устроен по типу «американских горок». В описании к аттракциону в открытых источниках говорится, что посетителям предстоят «крутые виражи, мертвые петли со скоростью 55 км/ч, а также стремительное падение с высоты 14 метров». Прокуратура также проводит проверку.
На данный момент работа аттракциона приостановлена.
По данным регионального СК, вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе города во время движения аттракциона девочки в возрасте шести и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы конструкции. Детей доставили в больницу, где врачи оказали им помощь.
В региональной прокуратуре уточнили, что речь идет об аттракционе «Галактика». Он устроен по типу «американских горок». В описании к аттракциону в открытых источниках говорится, что посетителям предстоят «крутые виражи, мертвые петли со скоростью 55 км/ч, а также стремительное падение с высоты 14 метров». Прокуратура также проводит проверку.
На данный момент работа аттракциона приостановлена.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».