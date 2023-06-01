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В Хургаде закрыли пляжи после смертельного нападения акулы на россиянина
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Хургаде закрыли пляжи после нападения тигровой акулы на молодого россиянина.
На популярном курорте Египта как минимум до воскресенья будет перекрыт участок береговой линии длиной в 74 км, пишет The Guardian со ссылкой на решение местных властей.
В четверг тигровая акула растерзала мужчину недалеко от берега в Хургаде. Момент нападения попал на камеры. Появление крупной акулы в воде вызвало панику. Мужчину попытались спасти, однако помочь ему не успели.
Позже власти Египта заявили, что акулу поймали, специалисты в лаборатории изучают ее, чтобы попытаться определить причины редкого нападения, пишет издание.
По данным СМИ, погиб гражданин России 1999 года рождения. Сообщается, что мужчина постоянно проживал в Египте и не был туристом.
Нападение акул на человека — редкое явление в прибрежных районах Красного моря. Между тем, в прошлом году в результате нападения акул в Хургаде погибли две женщины — гражданки Австрии и Румынии. Они, как пишет издание, погибли с разницей в несколько дней.
На популярном курорте Египта как минимум до воскресенья будет перекрыт участок береговой линии длиной в 74 км, пишет The Guardian со ссылкой на решение местных властей.
В четверг тигровая акула растерзала мужчину недалеко от берега в Хургаде. Момент нападения попал на камеры. Появление крупной акулы в воде вызвало панику. Мужчину попытались спасти, однако помочь ему не успели.
Позже власти Египта заявили, что акулу поймали, специалисты в лаборатории изучают ее, чтобы попытаться определить причины редкого нападения, пишет издание.
По данным СМИ, погиб гражданин России 1999 года рождения. Сообщается, что мужчина постоянно проживал в Египте и не был туристом.
Нападение акул на человека — редкое явление в прибрежных районах Красного моря. Между тем, в прошлом году в результате нападения акул в Хургаде погибли две женщины — гражданки Австрии и Румынии. Они, как пишет издание, погибли с разницей в несколько дней.
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