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Роскомнадзор с февраля прошлого года заблокировал более 200 тысяч ресурсов с «фейками»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
С 24 февраля прошлого года Роскомнадзор заблокировал более 200 тысяч ресурсов с «фейками, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям».
Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, пишут РИА Новости. «С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — заявил Субботин.
По его словам, «сайты заблокированы, а материалы удалены из соцсетей». Он добавил, что «эту работу ведомство проводит каждый день».
По поводу СМИ в РКН заявили, что «ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России». «Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится», — цитирует Субботина агентство.
Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, пишут РИА Новости. «С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — заявил Субботин.
По его словам, «сайты заблокированы, а материалы удалены из соцсетей». Он добавил, что «эту работу ведомство проводит каждый день».
По поводу СМИ в РКН заявили, что «ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России». «Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится», — цитирует Субботина агентство.
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