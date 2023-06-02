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В ГД предложили включить Домострой в систему образования
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Фракция ЛДПР в ГД предлагает «вернуть Домострой в систему образования». С такой инициативой выступил замруководителя фракции Алексей Диденко.
«Это руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи», — считают депутаты.
В партии заявили, что сегодня ценность брака в России якобы «практически нулевая». «Больше половины супружеских пар расходится, а 40% граждан не видят препятствий для развода. Это приводит к убыли населения и кризису института семьи», — утверждают в ЛДПР, между тем, «возвращение Домостроя», по их мнению, «поможет преодолеть проблему».
Также в качестве примера в партии привели предмет «этика и психология семейной жизни» в советских школах, «который передавал опыт и предлагал модель построения успешной семейной жизни».
«Это руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи», — считают депутаты.
В партии заявили, что сегодня ценность брака в России якобы «практически нулевая». «Больше половины супружеских пар расходится, а 40% граждан не видят препятствий для развода. Это приводит к убыли населения и кризису института семьи», — утверждают в ЛДПР, между тем, «возвращение Домостроя», по их мнению, «поможет преодолеть проблему».
Также в качестве примера в партии привели предмет «этика и психология семейной жизни» в советских школах, «который передавал опыт и предлагал модель построения успешной семейной жизни».
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