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Рязанские чиновники запретили уличным музыкантам исполнять песни иноагентов
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Рязани чиновники запретили музыкантам, участникам культурного проекта, исполнять песни иноагентов.
Культурный проект «Музыка Почтовой» начнется в эту субботу. На площадках улицы Почтовой выступят самодеятельные уличные музыканты и любительские группы. Музыкальный марафон продлится более трех месяцев.
Перед мероприятием состоялось заседание Общественного совета при управлении культуры, на котором утвердили обязательные правила для выступающих. Так, музыканты «не должны употреблять ненормативную лексику, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рекламировать товары и услуги, побуждать зрителей к оплате их выступлений» и должны соблюдать чистоту, пишут «Рязанские ведомости». Также есть требования к внешнему виду музыкантов (какие именно — не уточняется) и к мощности усилительной аппаратуры.
Репертуар исполнителей, как пишет издание, Общественный совет не рассматривал, однако «управление культуры внесло пункт о недопустимости исполнения песен с экстремистским содержанием, а также об исключении из репертуара произведений авторов, которые имеют статус иностранного агента».
Кроме того, Совет обсудил, «могут ли участники исполнять песни на иностранных языках», однако такой запрет всё же «посчитали неуместным». В жанрах тоже разрешили свободу выбора — наряду с авторскими композициями будут исполняться «популярные песни современной российской эстрады, в том числе каверы на хиты», пишет издание.
Добавим, что заявки на участие в проекте подали около трех десятков исполнителей и групп. Например, сообщество уличных музыкантов «Рязанский Манхэттен», группы «Инвариант», «Blackjack», «Дух времени», «Июльское утро», «Панацея», «Esenin Street», «Bubble Gum», «Карусель», «Бела Чао», «Баттерфляй», «7 линия», артист из Санкт-Петербурга Бутылофон и другие, пишет издание.
Культурный проект «Музыка Почтовой» начнется в эту субботу. На площадках улицы Почтовой выступят самодеятельные уличные музыканты и любительские группы. Музыкальный марафон продлится более трех месяцев.
Перед мероприятием состоялось заседание Общественного совета при управлении культуры, на котором утвердили обязательные правила для выступающих. Так, музыканты «не должны употреблять ненормативную лексику, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рекламировать товары и услуги, побуждать зрителей к оплате их выступлений» и должны соблюдать чистоту, пишут «Рязанские ведомости». Также есть требования к внешнему виду музыкантов (какие именно — не уточняется) и к мощности усилительной аппаратуры.
Репертуар исполнителей, как пишет издание, Общественный совет не рассматривал, однако «управление культуры внесло пункт о недопустимости исполнения песен с экстремистским содержанием, а также об исключении из репертуара произведений авторов, которые имеют статус иностранного агента».
Кроме того, Совет обсудил, «могут ли участники исполнять песни на иностранных языках», однако такой запрет всё же «посчитали неуместным». В жанрах тоже разрешили свободу выбора — наряду с авторскими композициями будут исполняться «популярные песни современной российской эстрады, в том числе каверы на хиты», пишет издание.
Добавим, что заявки на участие в проекте подали около трех десятков исполнителей и групп. Например, сообщество уличных музыкантов «Рязанский Манхэттен», группы «Инвариант», «Blackjack», «Дух времени», «Июльское утро», «Панацея», «Esenin Street», «Bubble Gum», «Карусель», «Бела Чао», «Баттерфляй», «7 линия», артист из Санкт-Петербурга Бутылофон и другие, пишет издание.
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