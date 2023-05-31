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Во Франции неизвестный с ножом напал на людей, большинство раненых — дети
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
На востоке Франции неизвестный с ножом напал на людей.
Ранены по меньшей мере семь человек, шестеро из них — маленькие дети, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Нападение произошло утром 8 июня в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя.
По информации журналистов, один ребенок госпитализирован в критическом состоянии (некоторые СМИ пишут, что госпитализированы трое).
Сообщается, что подозреваемый задержан полицией. Его мотивы устанавливаются. Место оцеплено, на месте работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим.
Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что следует на место ЧП.
Ранены по меньшей мере семь человек, шестеро из них — маленькие дети, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Нападение произошло утром 8 июня в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя.
По информации журналистов, один ребенок госпитализирован в критическом состоянии (некоторые СМИ пишут, что госпитализированы трое).
Сообщается, что подозреваемый задержан полицией. Его мотивы устанавливаются. Место оцеплено, на месте работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим.
Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что следует на место ЧП.
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