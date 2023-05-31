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Два министра башкирского правительства получили по шесть лет колонии по делу о строительстве очистных сооружений
Россия и мир
Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Уфы
В Башкирии два министра получили по шесть лет колонии по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Сроки получили еще три должностных лица.
Резонансное дело касается строительства очистных сооружений в селе Маячный города Кумертау. В 2016 году чиновники решили построить очистные сооружения, чтобы обеспечить канализацией местных жителей и различные организации, в том числе детский сад. Сумма госконтрактов по строительству превысила 95 миллионов рублей.
Очистные сооружения построили, но, как сообщили в СК, с существенными нарушениями. Так, например, не были проведены пусконаладочные работы и лабораторные исследования очищенных стоков воды. Однако чиновники этот объект приняли, «опасаясь ответственности за допущенные нарушения при строительстве и срыв установленных сроков». В итоге работы подрядчика оплатили, разрешение на ввод в эксплуатацию выдали.
«В результате преступных действий подсудимых незаконченный строительством объект был незаконно введен в эксплуатацию и до настоящего времени не функционирует, в связи с чем пришел в аварийное состояние», — заявили в СК.
Тем самым были нарушены права жителей, а также интересы государства «в виде нецелевого расходования бюджетных денежных средств в размере 95 млн рублей, выделенных на поддержку моногородов». Кроме того, как уточнили в ведомстве, сейчас на восстановительные работы объекта потребуются «значительные затраты».
По данным СК, фигурантами стали министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Рамиль Сафин, начальник отдела капитального строительства и реконструкции этого же ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы администрации Кумертау Юрий Куров.
«Суд приговорил министров к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти <...> на срок 2 года 6 месяцев», — сообщили в СК.
Остальным фигурантам назначили сроки от 3 лет 4 месяцев до 5 лет в колонии общего режима.
Подсудимые вину не признали. В целях возмещения причиненного ущерба на их движимое и недвижимое имущество наложен арест.
Добавим, что на сайте регионального правительства Беляев Борис и Кучарбаев Рамзиль по-прежнему числятся в должностях министра ЖКХ и министра строительства и архитектуры соответственно.
Резонансное дело касается строительства очистных сооружений в селе Маячный города Кумертау. В 2016 году чиновники решили построить очистные сооружения, чтобы обеспечить канализацией местных жителей и различные организации, в том числе детский сад. Сумма госконтрактов по строительству превысила 95 миллионов рублей.
Очистные сооружения построили, но, как сообщили в СК, с существенными нарушениями. Так, например, не были проведены пусконаладочные работы и лабораторные исследования очищенных стоков воды. Однако чиновники этот объект приняли, «опасаясь ответственности за допущенные нарушения при строительстве и срыв установленных сроков». В итоге работы подрядчика оплатили, разрешение на ввод в эксплуатацию выдали.
«В результате преступных действий подсудимых незаконченный строительством объект был незаконно введен в эксплуатацию и до настоящего времени не функционирует, в связи с чем пришел в аварийное состояние», — заявили в СК.
Тем самым были нарушены права жителей, а также интересы государства «в виде нецелевого расходования бюджетных денежных средств в размере 95 млн рублей, выделенных на поддержку моногородов». Кроме того, как уточнили в ведомстве, сейчас на восстановительные работы объекта потребуются «значительные затраты».
По данным СК, фигурантами стали министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Рамиль Сафин, начальник отдела капитального строительства и реконструкции этого же ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы администрации Кумертау Юрий Куров.
«Суд приговорил министров к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти <...> на срок 2 года 6 месяцев», — сообщили в СК.
Остальным фигурантам назначили сроки от 3 лет 4 месяцев до 5 лет в колонии общего режима.
Подсудимые вину не признали. В целях возмещения причиненного ущерба на их движимое и недвижимое имущество наложен арест.
Добавим, что на сайте регионального правительства Беляев Борис и Кучарбаев Рамзиль по-прежнему числятся в должностях министра ЖКХ и министра строительства и архитектуры соответственно.
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