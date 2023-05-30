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ФАС заподозрила крупнейших производителей железнодорожных колес в завышении цен
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
ФАС России возбудила дела в отношении крупнейших производителей колес для железнодорожных вагонов. Их заподозрили в необоснованном завышении цен.
«По мнению ведомства, АО «ВМЗ», АО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «ЕВРАЗ ТК» необоснованно завышали цены на свою продукцию в 3 квартале 2022 года. Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены в период превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации», — говорится в сообщении ведомства.
В ФАС заявили, что провели анализ состояния конкуренции на рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов. Служба установила, что этот рынок является «высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат». В ведомстве уточняют, что АО «ВМЗ», АО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «ЕВРАЗ ТК» являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке.
В отношении этих производителей возбуждено три дела о нарушении антимонопольного законодательства (по части об установлении, поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара Закона о защите конкуренции).
«По мнению ведомства, АО «ВМЗ», АО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «ЕВРАЗ ТК» необоснованно завышали цены на свою продукцию в 3 квартале 2022 года. Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены в период превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации», — говорится в сообщении ведомства.
В ФАС заявили, что провели анализ состояния конкуренции на рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов. Служба установила, что этот рынок является «высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат». В ведомстве уточняют, что АО «ВМЗ», АО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «ЕВРАЗ ТК» являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке.
В отношении этих производителей возбуждено три дела о нарушении антимонопольного законодательства (по части об установлении, поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара Закона о защите конкуренции).
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