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Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21.
«По оперативным данным в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — сообщили в региональном Минздраве в четверг.
По словам главного внештатного токсиколога Минздрава Ульяновской области Игната Пономаренко, две пациентки находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, им проводится сеансы гемодиализа. У одной из пациенток сохраняется устойчивое нарушение зрения.
Для отравления метиловым спиртом характерно нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание. Метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно, по цвету, вкусу и запаху они практически идентичны, добавили в ведомстве.
«По оперативным данным в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — сообщили в региональном Минздраве в четверг.
По словам главного внештатного токсиколога Минздрава Ульяновской области Игната Пономаренко, две пациентки находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, им проводится сеансы гемодиализа. У одной из пациенток сохраняется устойчивое нарушение зрения.
Для отравления метиловым спиртом характерно нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание. Метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно, по цвету, вкусу и запаху они практически идентичны, добавили в ведомстве.
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