Возрастное ограничение 18+
В МВД предложили запретить уклонистам управлять транспортными средствами
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
МВД предлагает запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортными средствами.
Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемый Порядок ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица», — говорится в документе.
Такой запрет будет фиксироваться в реестре Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничительных мер, предлагают в МВД. Кроме того, предполагается, что уклонисты не смогут получить водительские права.
После того, как гражданин явится в военкомат, ограничения перестанут действовать, предложили в ведомстве.
Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемый Порядок ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица», — говорится в документе.
Такой запрет будет фиксироваться в реестре Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничительных мер, предлагают в МВД. Кроме того, предполагается, что уклонисты не смогут получить водительские права.
После того, как гражданин явится в военкомат, ограничения перестанут действовать, предложили в ведомстве.
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