В Энгельсе на десятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв газа

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Энгельсе произошел взрыв газа в многоквартирном доме. По информации МЧС Саратовской области, никто не пострадал.«Предварительная информация — произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточненная информация с места — возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет», — сказали журналистам в пресс-службе главка.По данным ТАСС, в момент взрыва в квартире находились два человека.Причины ЧП устанавливаются.