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В Энгельсе на десятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв газа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Энгельсе произошел взрыв газа в многоквартирном доме. По информации МЧС Саратовской области, никто не пострадал.
«Предварительная информация — произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточненная информация с места — возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет», — сказали журналистам в пресс-службе главка.
По данным ТАСС, в момент взрыва в квартире находились два человека.
Причины ЧП устанавливаются.
«Предварительная информация — произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточненная информация с места — возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет», — сказали журналистам в пресс-службе главка.
По данным ТАСС, в момент взрыва в квартире находились два человека.
Причины ЧП устанавливаются.
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