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В Москве присяжные не стали признавать мужчину виновным в попытке убийства 12 росгвардейцев
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Мосгорсуде присяжные не стали признавать мужчину виновным в посягательстве на жизнь 12 сотрудников Росгвардии. В прошлом году он бросил два «коктейля Молотова» в автозак.
Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката. По его словам, накануне присяжные вынесли вердикт, который «исключает виновность в посягательстве на жизнь сотрудников с целью воспрепятствовать их законной деятельности». Из обвинения осталось только повреждение чужого имущества (умышленный поджог). Эту часть обвинения подсудимый Виталий Кольцов признал и ранее возместил ущерб в полном объеме, утверждает адвокат.
По статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов Кольцову грозил пожизненный срок.
В прошлом году СМИ сообщили, что выпускник философского факультета РГГУ, отец троих детей бросил два «коктейля Молотова» в автозаки Росгвардии. Один автозак загорелся, пожар оперативно потушили. Подозреваемого отправили под арест в тот же день, 4 мая.
Сторона обвинения настаивала на том, что мужчина пытался убить сотрудников, которые находились внутри автозака.
Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката. По его словам, накануне присяжные вынесли вердикт, который «исключает виновность в посягательстве на жизнь сотрудников с целью воспрепятствовать их законной деятельности». Из обвинения осталось только повреждение чужого имущества (умышленный поджог). Эту часть обвинения подсудимый Виталий Кольцов признал и ранее возместил ущерб в полном объеме, утверждает адвокат.
По статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов Кольцову грозил пожизненный срок.
В прошлом году СМИ сообщили, что выпускник философского факультета РГГУ, отец троих детей бросил два «коктейля Молотова» в автозаки Росгвардии. Один автозак загорелся, пожар оперативно потушили. Подозреваемого отправили под арест в тот же день, 4 мая.
Сторона обвинения настаивала на том, что мужчина пытался убить сотрудников, которые находились внутри автозака.
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