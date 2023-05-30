Возрастное ограничение 18+

В Москве присяжные не стали признавать мужчину виновным в попытке убийства 12 росгвардейцев

15.16 Среда, 7 июня 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Мосгорсуде присяжные не стали признавать мужчину виновным в посягательстве на жизнь 12 сотрудников Росгвардии. В прошлом году он бросил два «коктейля Молотова» в автозак.

Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката. По его словам, накануне присяжные вынесли вердикт, который «исключает виновность в посягательстве на жизнь сотрудников с целью воспрепятствовать их законной деятельности». Из обвинения осталось только повреждение чужого имущества (умышленный поджог). Эту часть обвинения подсудимый Виталий Кольцов признал и ранее возместил ущерб в полном объеме, утверждает адвокат.

По статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов Кольцову грозил пожизненный срок.

В прошлом году СМИ сообщили, что выпускник философского факультета РГГУ, отец троих детей бросил два «коктейля Молотова» в автозаки Росгвардии. Один автозак загорелся, пожар оперативно потушили. Подозреваемого отправили под арест в тот же день, 4 мая.

Сторона обвинения настаивала на том, что мужчина пытался убить сотрудников, которые находились внутри автозака.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржца осудили за угон «ГАЗ 2110» с парковки торгового центра
30 мая 2023
В столице Урала у Макаровского моста избили мужчину и скинули в реку
04 июня 2023
В Свердловской области мужчину насмерть сбило дрезиной
31 мая 2023
В Екатеринбурге на Цвиллинга насмерть сбили 37-летнего мужчину на электросамокате
01 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:48 Новые ограничения введут для автомобилистов на развязке у «Калины» в Екатеринбурге
15:23 «Уралэлектромедь» установила новый грейфер для чистки ванны горячего цинкования
14:58 Сборная Пермского Политеха по КВН прошла в полуфинал Пермской Официальной лиги
14:54 Более 30 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Свердловской области
14:23 В Свердловской области продолжает расти спрос на персонал
13:51 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге машина провалилась под асфальт
13:20 Пьяный мужчина в Каменске-Уральском открыл стрельбу с балкона многоэтажки
12:56 В этом году впервые запустят электронное голосование на выборах в Свердловской области
12:23 На трассах Свердловской области улучшили связь
12:00 Краевой Росреестр на горячей линии ответил на «земельные вопросы»
11:56 В Екатеринбурге перекроют улицу Серафимы Дерябиной, ее дублер и улицу Зоологическую
11:27 Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге пообещали благоустроить
10:55 При пожаре в Каменске-Уральском погибли две женщины
10:28 Судебные приставы помогли трем жителям г. Кунгура вернуться в законную квартиру
10:23 Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области
09:52 В Свердловской области действуют 23 лесных пожара
09:22 СК проводит проверку из-за массового заболевания людей сальмонеллезом в Екатеринбурге
21:01 В колонию на год отправили проворовавшегося кладовщика в Заречном
20:36 Лосёнку Борьке пришлось сделать операцию на нижнесергинской эко-ферме
20:14 Нижнетагильские водители из-за пожара лишились сразу пяти автомобилей
19:39 Большой центр культуры возводят в Каменске-Уральском
19:08 Очередной тавдинский пожар унёс жизнь пожилого мужчины
18:17 Уралмаш и Эльмаш поборются за район в формате дискуссии
17:56 В Екатеринбурге водитель Газели врезался в бордюрный камень и погиб
17:20 Проект компании «УГМК-Застройщик» получил федеральный уровень признания
Все новости
15:16 В Москве присяжные не стали признавать мужчину виновным в попытке убийства 12 росгвардейцев
14:02 СК: в Сургуте четверо подростков госпитализированы после употребления алкоголя
13:02 СК: в Курганской области возбудили дело после отравления местной жительницы алкоголем
12:42 СМИ: ученый из США провел на глубине океана 93 дня и стал «моложе»
11:35 Во Владивостоке грязный кипяток залил дороги, парковки и пожарную часть
10:51 Суд назначил принудительное лечение жителю Москвы, убившему двух человек в МФЦ
10:28 В США произошла стрельба после вручения школьных дипломов, есть погибшие
10:13 Минздрав: в регионах России 90 человек отравились суррогатным алкоголем
19:14 В Рязанской области экс-начальник антикоррупционного главка МВД выйдет на свободу по УДО
17:22 В ГД потребовали наказать судью, которая «помиловала» предпринимателя, подозреваемого в смертельных отравлениях
16:11 В Австралии повысили минимальную зарплату, она составит более 880 австралийских долларов в неделю
14:24 Роспотребнадзор: в Чувашии выявлен первый случай отравления сидром
13:15 Россиян хотят наказывать за вождение после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание
11:54 Губернатор Нижегородской области заявил, что в крови у отравившихся сидром обнаружили метанол
11:06 Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
10:58 Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
10:08 В Киргизии задержаны более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
18:21 Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16
17:11 В Польше прошел крупнейший за последние десятилетия марш оппозиции
15:58 В суд Петербурга поступили материалы на ПАО «Ростелеком» по статье о пропаганде ЛГБТ
15:08 Губернатор Ульяновской области заявил, что от отравления сидром пострадали 22 жителя региона
14:03 В Ульяновской области из-за отравления сидром погибли восемь человек, задержан подозреваемый
13:54 В Перми СК проверяет информацию об избиении детей в детском саду
11:55 СК: в Ульяновской области шесть человек скончались после употребления сидра
11:44 СМИ: в Киргизии задержали «участников государственного переворота»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK