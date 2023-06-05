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СК: в Сургуте четверо подростков госпитализированы после употребления алкоголя
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Сургуте четверо подростков госпитализированы после употребления алкоголя. В СК уточнили, что они пили алкоголь и употребляли некие лекарства.
«По предварительным данным, 2 июня пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 годов рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобилась медицинская помощь и госпитализация», — заявили в СК по ХМАО, не уточняя, о каких лекарствах и каком алкоголе идет речь.
По данным ведомства, один из подростков продолжает находиться в больнице. Родителей и законных представителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности «за употребление детьми алкогольной продукции».
«По факту продажи несовершеннолетним лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы», — добавили в СК.
«По предварительным данным, 2 июня пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 годов рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобилась медицинская помощь и госпитализация», — заявили в СК по ХМАО, не уточняя, о каких лекарствах и каком алкоголе идет речь.
По данным ведомства, один из подростков продолжает находиться в больнице. Родителей и законных представителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности «за употребление детьми алкогольной продукции».
«По факту продажи несовершеннолетним лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы», — добавили в СК.
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