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СК: в Курганской области возбудили дело после отравления местной жительницы алкоголем
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Курганской области выявлен случай отравления алкоголем, возбуждено уголовное дело.
В СК не уточняют, о каком именно напитке идет речь.
«По данным следствия, 4 июня жительница города Шумиха была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», — говорится в релизе СК по региону.
В рамках следствия из продажи изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащего напитка, добавили в ведомстве. Прокуратура региона также проводит проверку.
В телеграм-каналах и СМИ пишут, что отравилась ученица 11 класса. Сообщается, что она якобы впала в кому после того, как выпила «Мистер сидр».
По последним данным, в регионах погибли 30 человек от отравления этим напитком.
В СК не уточняют, о каком именно напитке идет речь.
«По данным следствия, 4 июня жительница города Шумиха была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», — говорится в релизе СК по региону.
В рамках следствия из продажи изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащего напитка, добавили в ведомстве. Прокуратура региона также проводит проверку.
В телеграм-каналах и СМИ пишут, что отравилась ученица 11 класса. Сообщается, что она якобы впала в кому после того, как выпила «Мистер сидр».
По последним данным, в регионах погибли 30 человек от отравления этим напитком.
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