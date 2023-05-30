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Суд назначил принудительное лечение жителю Москвы, убившему двух человек в МФЦ
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Мосгорсуд назначил принудительное лечение жителю Москвы, который два года назад убил двух человек в МФЦ и нескольких ранил.
«Постановлением Мосгорсуда Глазову назначены принудительные меры медицинского характера», — заявили в суде, пишут РИА Новости. В прошлом году мужчина был признан психически нездоровым.
В декабре 2021 года житель столицы Сергей Глазов открыл огонь в МФЦ «Рязанский». Погибли администратор и охранник. Четыре посетителя получили ранения, среди них — 10-летняя девочка.
Глазов после заявил, что причиной конфликта стало якобы нежелание надевать маску.
«Постановлением Мосгорсуда Глазову назначены принудительные меры медицинского характера», — заявили в суде, пишут РИА Новости. В прошлом году мужчина был признан психически нездоровым.
В декабре 2021 года житель столицы Сергей Глазов открыл огонь в МФЦ «Рязанский». Погибли администратор и охранник. Четыре посетителя получили ранения, среди них — 10-летняя девочка.
Глазов после заявил, что причиной конфликта стало якобы нежелание надевать маску.
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