Суд назначил принудительное лечение жителю Москвы, убившему двух человек в МФЦ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Мосгорсуд назначил принудительное лечение жителю Москвы, который два года назад убил двух человек в МФЦ и нескольких ранил.«Постановлением Мосгорсуда Глазову назначены принудительные меры медицинского характера», — заявили в суде, пишут РИА Новости. В прошлом году мужчина был признан психически нездоровым.В декабре 2021 года житель столицы Сергей Глазов открыл огонь в МФЦ «Рязанский». Погибли администратор и охранник. Четыре посетителя получили ранения, среди них — 10-летняя девочка.Глазов после заявил, что причиной конфликта стало якобы нежелание надевать маску.