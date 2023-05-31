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В Рязанской области экс-начальник антикоррупционного главка МВД выйдет на свободу по УДО
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Рязанской области освободил экс-начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, ранее осужденного на 12 лет. Он выйдет на свободу по УДО.
Резонансное уголовное дело было возбуждено в 2014 году. В 2017 Сугробов был осужден на 22 года колонии по делу об организации преступного сообщества, однако в том же году Верховный суд смягчил срок до 12 лет.
Всего по делу проходили более двух десятков сотрудников главка, их обвиняли по статьям о провокации взятки либо коммерческого подкупа, превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества или участии в нем. Потерпевшими от действий фигурантов были признаны 30 человек.
Сугробов и его заместитель генерал-майор Колесников были главными фигурантами уголовного дела. Колесников, как сообщали СМИ, в июне 2014 года во время допроса в здании главного следственного управления СКР выпал с шестого этажа и разбился насмерть.
Экс-начальник главка Сугробов был признан виновным по нескольким статьям УК, а также лишен звания генерал-лейтенанта полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое он подал в мае этого года, 6 июня было удовлетворено частично — Сугробов будет освобожден от основного наказания, а запрет занимать какие-либо должности в правоохранительных органах оставят в силе, заявили в Скопинском районном суде РИА Новости.
Заседание суда было закрытым. «В закрытом судебном заседании 06.06.2023 года рассмотрено ходатайство адвоката А., действующего в защиту интересов осужденного С., об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Постановлением суда поданное ходатайство удовлетворено частично. Осужденный С. освобожден от отбытия основного наказания в виде лишения свободы условно – досрочно на неотбытый срок. Ходатайство адвоката А. об условно-досрочном освобождении от дополнительного наказания – оставлено без удовлетворения», — заявила во вторник пресс-служба Скопинского суда, не уточняя фамилий, сроков и других деталей дела.
Резонансное уголовное дело было возбуждено в 2014 году. В 2017 Сугробов был осужден на 22 года колонии по делу об организации преступного сообщества, однако в том же году Верховный суд смягчил срок до 12 лет.
Всего по делу проходили более двух десятков сотрудников главка, их обвиняли по статьям о провокации взятки либо коммерческого подкупа, превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества или участии в нем. Потерпевшими от действий фигурантов были признаны 30 человек.
Сугробов и его заместитель генерал-майор Колесников были главными фигурантами уголовного дела. Колесников, как сообщали СМИ, в июне 2014 года во время допроса в здании главного следственного управления СКР выпал с шестого этажа и разбился насмерть.
Экс-начальник главка Сугробов был признан виновным по нескольким статьям УК, а также лишен звания генерал-лейтенанта полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое он подал в мае этого года, 6 июня было удовлетворено частично — Сугробов будет освобожден от основного наказания, а запрет занимать какие-либо должности в правоохранительных органах оставят в силе, заявили в Скопинском районном суде РИА Новости.
Заседание суда было закрытым. «В закрытом судебном заседании 06.06.2023 года рассмотрено ходатайство адвоката А., действующего в защиту интересов осужденного С., об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Постановлением суда поданное ходатайство удовлетворено частично. Осужденный С. освобожден от отбытия основного наказания в виде лишения свободы условно – досрочно на неотбытый срок. Ходатайство адвоката А. об условно-досрочном освобождении от дополнительного наказания – оставлено без удовлетворения», — заявила во вторник пресс-служба Скопинского суда, не уточняя фамилий, сроков и других деталей дела.
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