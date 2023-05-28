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В Австралии повысили минимальную зарплату, она составит более 880 австралийских долларов в неделю
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Австралии повысили минимальную зарплату, ее подняли до 882,89 австралийских долларов в неделю (примерно $588).
Рост составил 5,75%, такое решение в конце прошлой недели приняла Арбитражная комиссия по трудовым отношениям, пишет The Guardian.
Повышение затронет почти 2,75 миллиона австралийцев уже с 1 июля. Для 180 тысяч граждан, которые заняты в определенных отраслях, рост составит 8,6%.
Ранее представители бизнеса предложили повысить минимальные зарплаты в стране на 3,8%, профсоюзы в свою очередь говорили о необходимости повышения на 7%. По итогам переговоров было принято компромиссное решение.
По данным издания, зарплата в стране в последние годы падала в реальном выражении, поскольку ее рост не успевает за инфляцией.
В первом квартале этого года потребительские цены выросли на 7%.
Ранее в Австралии была повышена ключевая процентная ставка на 25 базисных пунктов до 4,1% годовых. По данным СМИ, это максимум с начала 2012 года.
«Мы уверены, что установленное нами повышение внесет скромный вклад в общий рост заработной платы в 2023–2024 годах», — сказал Адам Хэтчер, глава комиссии. Между тем, в Австралийской торгово-промышленной палате выразили опасения, что повышение МРОТ нанесет ущерб малому бизнесу. В частности, решение скажется на 260 000 малых и семейных предприятий, которые платят минимальную зарплату, заявили в палате.
Рост составил 5,75%, такое решение в конце прошлой недели приняла Арбитражная комиссия по трудовым отношениям, пишет The Guardian.
Повышение затронет почти 2,75 миллиона австралийцев уже с 1 июля. Для 180 тысяч граждан, которые заняты в определенных отраслях, рост составит 8,6%.
Ранее представители бизнеса предложили повысить минимальные зарплаты в стране на 3,8%, профсоюзы в свою очередь говорили о необходимости повышения на 7%. По итогам переговоров было принято компромиссное решение.
По данным издания, зарплата в стране в последние годы падала в реальном выражении, поскольку ее рост не успевает за инфляцией.
В первом квартале этого года потребительские цены выросли на 7%.
Ранее в Австралии была повышена ключевая процентная ставка на 25 базисных пунктов до 4,1% годовых. По данным СМИ, это максимум с начала 2012 года.
«Мы уверены, что установленное нами повышение внесет скромный вклад в общий рост заработной платы в 2023–2024 годах», — сказал Адам Хэтчер, глава комиссии. Между тем, в Австралийской торгово-промышленной палате выразили опасения, что повышение МРОТ нанесет ущерб малому бизнесу. В частности, решение скажется на 260 000 малых и семейных предприятий, которые платят минимальную зарплату, заявили в палате.
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