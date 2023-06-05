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Россиян хотят наказывать за вождение после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Россиян хотят наказывать за вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Предполагается, что наказание будет таким же, как и за вождение в пьяном виде.
Поправки в КоАП одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, они приравнивают прием «определенных лекарств» к употреблению алкоголя и наркотиков, пишут РИА Новости со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.
«Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое "лекарственное опьянение" для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию», — сказал Груздев.
По его словам, перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. Предположительно, в список могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.
Добавим, что в России много водителей с сахарным диабетом I типа (в том числе работающих в такси), которые нуждаются в постоянных инъекциях инсулина. Инсулин часто приводит к состоянию гипогликемии (низкий уровень сахара в крови), при котором человек чувствует спутанность сознания и теряет концентрацию внимания. Войдет ли этот препарат в перечень «опьяняющих лекарств», пока неизвестно.
Законопроект направлен на устранение «существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда», заявил юрист.
Поправки в КоАП одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, они приравнивают прием «определенных лекарств» к употреблению алкоголя и наркотиков, пишут РИА Новости со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.
«Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое "лекарственное опьянение" для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию», — сказал Груздев.
По его словам, перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. Предположительно, в список могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.
Добавим, что в России много водителей с сахарным диабетом I типа (в том числе работающих в такси), которые нуждаются в постоянных инъекциях инсулина. Инсулин часто приводит к состоянию гипогликемии (низкий уровень сахара в крови), при котором человек чувствует спутанность сознания и теряет концентрацию внимания. Войдет ли этот препарат в перечень «опьяняющих лекарств», пока неизвестно.
Законопроект направлен на устранение «существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда», заявил юрист.
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