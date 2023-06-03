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Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минобороны РФ разработали проект, по которому уведомление о призыве по мобилизации предлагается рассылать с помощью СМС.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и открыт для обсуждения.
«Уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Портал государственных и муниципальных услуг), личном кабинете налогоплательщика, а также направляется смс-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на Портале государственных и муниципальных услуг», — говорится в тексте проекта.
Также документ определяет форму повестки. Помимо ФИО призывника, адреса по месту жительства и регистрации, места работы, телефонов, форма повестки предполагает дополнительную информацию. «При себе иметь: паспорт и военный билет; настоящую повестку; при наличии – удостоверение на право управления транспортными средствами, удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), временное удостоверение на право управления самоходными машинами; специалистам продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения – санитарные книжки», — должно быть указано на оборотной стороне повестки. Также там размещается информация о том, что «рекомендуется взять с собой: туалетные принадлежности; продукты питания на одни сутки».
В пояснительной записке к проекту говорится, что «указанные изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество».
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и открыт для обсуждения.
«Уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Портал государственных и муниципальных услуг), личном кабинете налогоплательщика, а также направляется смс-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на Портале государственных и муниципальных услуг», — говорится в тексте проекта.
Также документ определяет форму повестки. Помимо ФИО призывника, адреса по месту жительства и регистрации, места работы, телефонов, форма повестки предполагает дополнительную информацию. «При себе иметь: паспорт и военный билет; настоящую повестку; при наличии – удостоверение на право управления транспортными средствами, удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), временное удостоверение на право управления самоходными машинами; специалистам продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения – санитарные книжки», — должно быть указано на оборотной стороне повестки. Также там размещается информация о том, что «рекомендуется взять с собой: туалетные принадлежности; продукты питания на одни сутки».
В пояснительной записке к проекту говорится, что «указанные изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество».
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