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В Киргизии задержаны более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Киргизии задержаны более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота.
«Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти», — заявил представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности республики (цитата по РИА Новости). Всего в группу, которая планировала переворот, входили более ста человек, добавили в пресс-службе.
В госкомитете утверждают, что задержанные «уже дали признательные показания».
В понедельник о задержаниях сообщил ряд СМИ Киргизии. Позже информацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Песков. Он назвал сообщения из Киргизии «тревожными».
«Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти», — заявил представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности республики (цитата по РИА Новости). Всего в группу, которая планировала переворот, входили более ста человек, добавили в пресс-службе.
В госкомитете утверждают, что задержанные «уже дали признательные показания».
В понедельник о задержаниях сообщил ряд СМИ Киргизии. Позже информацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Песков. Он назвал сообщения из Киргизии «тревожными».
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