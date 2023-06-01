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СМИ: в Киргизии задержали «участников государственного переворота»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии «массово задержал участников возможного государственного переворота».
Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, «группа лиц готовила захват власти насильственным путем». При этом кого именно задержали спецслужбы, пока не известно, уточняет издание.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, «группа лиц готовила захват власти насильственным путем». При этом кого именно задержали спецслужбы, пока не известно, уточняет издание.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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