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В Индии второй раз рухнул четырехполосный мост через Ганг
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В штате Бихар на востоке Индии снова рухнул строящийся четырехполосный мост через реку Ганг.
Обрушение произошло в воскресенье вечером. По данным Times of India, в воду упали не менее 30 плит — около 30 м надстройки. О пострадавших не сообщается.
Власти потребовали провести расследование ЧП, установить виновных и «принять строгие меры против них».
Это уже второе обрушение моста за последнее время. В апреле прошлого года рухнули надстройки нескольких опор. Тогда причиной инцидента назвали «незакрепленную кабельную стойку», по другой версии — использование некачественных строительных материалов.
Фундамент моста был заложен в феврале 2014 года. Завершить строительство планировалось к весне 2020 года, однако сроки откладывались. Стоимость моста в пересчете на доллары США оценивается более чем в 200 миллионов. Местные СМИ предполагают, что новая авария приведет к отсрочке строительства еще на несколько лет.
Обрушение произошло в воскресенье вечером. По данным Times of India, в воду упали не менее 30 плит — около 30 м надстройки. О пострадавших не сообщается.
Власти потребовали провести расследование ЧП, установить виновных и «принять строгие меры против них».
Это уже второе обрушение моста за последнее время. В апреле прошлого года рухнули надстройки нескольких опор. Тогда причиной инцидента назвали «незакрепленную кабельную стойку», по другой версии — использование некачественных строительных материалов.
Фундамент моста был заложен в феврале 2014 года. Завершить строительство планировалось к весне 2020 года, однако сроки откладывались. Стоимость моста в пересчете на доллары США оценивается более чем в 200 миллионов. Местные СМИ предполагают, что новая авария приведет к отсрочке строительства еще на несколько лет.
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