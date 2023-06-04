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В Индии второй раз рухнул четырехполосный мост через Ганг

11.21 Понедельник, 5 июня 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В штате Бихар на востоке Индии снова рухнул строящийся четырехполосный мост через реку Ганг.

Обрушение произошло в воскресенье вечером. По данным Times of India, в воду упали не менее 30 плит — около 30 м надстройки. О пострадавших не сообщается.

Власти потребовали провести расследование ЧП, установить виновных и «принять строгие меры против них».

Это уже второе обрушение моста за последнее время. В апреле прошлого года рухнули надстройки нескольких опор. Тогда причиной инцидента назвали «незакрепленную кабельную стойку», по другой версии — использование некачественных строительных материалов.

Фундамент моста был заложен в феврале 2014 года. Завершить строительство планировалось к весне 2020 года, однако сроки откладывались. Стоимость моста в пересчете на доллары США оценивается более чем в 200 миллионов. Местные СМИ предполагают, что новая авария приведет к отсрочке строительства еще на несколько лет.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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