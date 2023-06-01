Возрастное ограничение 18+
В США при падении самолета, на перехват которого подняли истребители, никто не выжил
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В США упал самолет Cessna Citation, который ранее вошел в воздушное пространство Вашингтона и не реагировал на запросы диспетчеров.
На борту находилось четыре человека, все погибли, сообщает ABC News со ссылкой на заявление полиции.
Ранее для перехвата самолета в воздух подняли истребители. По сообщениям СМИ, пилот не реагировал, в частности, на сигнальные ракеты. Предположительно, судно летело на автопилоте.
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что бизнес-джет Cessna Citation упал в юго-восточной части штата Вирджиния в районе населенного пункта Монтебелло.
По данным АВС, самолет летел из Элизабеттауна, штат Теннесси, в Нью-Йорк. По какой причине судно сбилось с курса, пока не известно. Обстоятельства выясняются.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили о звуках «взрывов» в районе столицы США. Позже власти объяснили это звуковым ударом после поднятия в воздух истребителя.
На борту находилось четыре человека, все погибли, сообщает ABC News со ссылкой на заявление полиции.
Ранее для перехвата самолета в воздух подняли истребители. По сообщениям СМИ, пилот не реагировал, в частности, на сигнальные ракеты. Предположительно, судно летело на автопилоте.
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что бизнес-джет Cessna Citation упал в юго-восточной части штата Вирджиния в районе населенного пункта Монтебелло.
По данным АВС, самолет летел из Элизабеттауна, штат Теннесси, в Нью-Йорк. По какой причине судно сбилось с курса, пока не известно. Обстоятельства выясняются.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили о звуках «взрывов» в районе столицы США. Позже власти объяснили это звуковым ударом после поднятия в воздух истребителя.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».