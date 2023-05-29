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Бывший красноярский депутат приговорен к 16 годам за организацию убийства журналиста
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Красноярском крае суд огласил приговор бывшему депутату Минусинского райсовета, его признали виновным в организации убийства журналиста.
Главный редактор общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрий Попков был расстрелян в 2017 году, его тело нашли с пятью огнестрельными ранениями. В качестве исполнителя убийства был привлечен 17-летний Виктор Шестаков. В условленный день подросток зашел в баню на территории домовладения главреда и «произвел в него из пистолета множественные выстрелы», сообщили в региональной прокуратуре. Журналист скончался на месте.
Убийство расследовали более четырех лет. Исполнителя задержали в апреле 2020 года (но по другому делу — уже после второго совершенного им убийства). В этом же году по подозрению в организации убийства журналиста был арестован бывший депутат Минусинского райсовета бизнесмен Иса Хашиев. Его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Ингушетию.
19 мая текущего года Красноярский краевой суд огласил вердикт присяжных заседателей по делу об убийстве Попкова. «Обвиняемых Ису Хашиева и Виктора Шестакова суд присяжных признал виновными. Хашиева в организации убийства, а Шестакова в убийстве журналиста», — сообщила пресс-служба суда. При этом Хашиева признали не заслуживающим снисхождения, а Шестакова, который на момент убийства главреда был несовершеннолетним, заслуживающим снисхождения (по второму убийству — нет).
Одной из основных версий СК была профессиональная деятельность журналиста. На ситуацию тогда обратили внимание в международной организации «Репортеры без границ». «Учитывая деятельность журналиста, который затрагивал чувствительные темы, и общий климат нетерпимости, существующий в Минусинске по отношению к критическим голосам, версия, связанная с профессией убитого, должна быть рассмотрена самым серьезным образом»,— говорилось в заявлении организации.
Позже основной версией стала «личная неприязнь», которая якобы возникла во время выборов.
«Депутат Хашиев организовал его (убийство — прим. ред.) из-за личной неприязни, которую испытывал к жертве после конфликта на выборах главы района в 2016 году», — сообщили в суде.
В пятницу, 2 июня, суд вынес приговор заказчику и организатору убийства Хашиеву — 16 лет лишения свободы. Исполнитель Шестаков приговорен к 14 годам лишения свободы. Осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Главный редактор общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрий Попков был расстрелян в 2017 году, его тело нашли с пятью огнестрельными ранениями. В качестве исполнителя убийства был привлечен 17-летний Виктор Шестаков. В условленный день подросток зашел в баню на территории домовладения главреда и «произвел в него из пистолета множественные выстрелы», сообщили в региональной прокуратуре. Журналист скончался на месте.
Убийство расследовали более четырех лет. Исполнителя задержали в апреле 2020 года (но по другому делу — уже после второго совершенного им убийства). В этом же году по подозрению в организации убийства журналиста был арестован бывший депутат Минусинского райсовета бизнесмен Иса Хашиев. Его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Ингушетию.
19 мая текущего года Красноярский краевой суд огласил вердикт присяжных заседателей по делу об убийстве Попкова. «Обвиняемых Ису Хашиева и Виктора Шестакова суд присяжных признал виновными. Хашиева в организации убийства, а Шестакова в убийстве журналиста», — сообщила пресс-служба суда. При этом Хашиева признали не заслуживающим снисхождения, а Шестакова, который на момент убийства главреда был несовершеннолетним, заслуживающим снисхождения (по второму убийству — нет).
Одной из основных версий СК была профессиональная деятельность журналиста. На ситуацию тогда обратили внимание в международной организации «Репортеры без границ». «Учитывая деятельность журналиста, который затрагивал чувствительные темы, и общий климат нетерпимости, существующий в Минусинске по отношению к критическим голосам, версия, связанная с профессией убитого, должна быть рассмотрена самым серьезным образом»,— говорилось в заявлении организации.
Позже основной версией стала «личная неприязнь», которая якобы возникла во время выборов.
«Депутат Хашиев организовал его (убийство — прим. ред.) из-за личной неприязни, которую испытывал к жертве после конфликта на выборах главы района в 2016 году», — сообщили в суде.
В пятницу, 2 июня, суд вынес приговор заказчику и организатору убийства Хашиеву — 16 лет лишения свободы. Исполнитель Шестаков приговорен к 14 годам лишения свободы. Осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
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